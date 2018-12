Sneek- “Zo vieren we Kerst in de Parkflat. Eerst zingend door het gebouw, dan met elkaar een kerstbijeenkomst en vervolgens een klinkend kerstdiner”, aldus een medewerkster van serviceflat de Parkflat in de Stadsfenne in Sneek.

De foto’s laten zien dat de bewoners en deelnemers genieten tijdens het festijn. Ook in andere huizen en instellingen in Sneek zijn extra activiteiten tond de feestdagen.