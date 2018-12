Kerstconcert Evergreens in de Spil

Sneek- Over een uur, om 11.00 uur, geeft gemengd koor Evergreens het traditionele Kerstconcert in wijkcentrum de Spil in Sneek. Het koor zal worden uitgebreid met een delegatie van het in september opgerichte Kinderkoor. Daarnaast wordt het koor versterkt door de deelnemers aan ons Koorproject. Ook dit jaar heeft het koor weer gekozen voor een concert met kerstliederen op tweede Kerstdag in de prachtig ingerichte grote zaal van de Spil in Sneek.

Onder leiding van dirigent Johan Velthuis zijn mooie nummers ingestudeerd. Het programma is heel afwisselend: het vlotte Merry Christmas everyone wordt ten gehore gebracht maar ook klassieke nummers als The first Noël en Silent Night. Ook zijn er weer nieuwe nummers toegevoegd: Away in a manger, Santa baby, Kerstmis van Marco Borsato en Hark the herald angels sing beleven hun primeur.

Het kinderkoor moet nog groeien, maar ze gaan wel voor het eerst optreden. Ons Koorproject is in oktober gestart en de deelnemers hebben met het koor de nieuwe nummers ingestudeerd. Het koor wordt begeleid door de professionele pianist Albert Jan de Boer. Bij sommige nummers wordt de begeleiding uitgebreid met een eigen combo, bestaande uit een drummer en een basgitarist.