It wie op in simmerjûn: Pier21 met Jan Arendz en Joke Tjalsma

Sneek- Theo en Anneke hebben elkaar op latere leeftijd gevonden. Theo helpt Anneke zo goed als hij kan bij het vinden van een fijne plek in een verzorgingstehuis voor haar vader en moeder, Daniël en Wimmy. Die zijn op een leeftijd dat ze allang niet meer op pad kunnen met Daniëls grote hobby, het draaiorgel. Maar Daniël en Wimmy willen niet afhankelijk worden en hebben hele andere plannen. Samen willen ze uit het leven stappen, na een laatste dans op ‘It wie op in simmerjûn’.

Meteen na afloop van het culturele jaar 2018 gaat de tragikomedie ‘It wie op in simmerjûn’ van Pier21 in première. De voorstelling laat vier mensen zien die plannen maken voor de rest van hun leven. Maar dat leven gaat soms z’n eigen gang… Gerenommeerde acteurs Jan Arendz en Joke Tjalsma spelen zowel het jonge als het oude stel. Ze staan voor het eerst samen op het podium in dit nieuwe stuk van Bouke Oldenhof. Eerder schreef Oldenhof ‘Feteranen’, dat in 2017 werd uitgeroepen tot het beste Friestalige toneelstuk 2013-2016. Velen kennen Joke Tjalsma van ‘Marijke Muoi’, waarin ze een glansrol vertolkte. Jan Arendz tourde recent succesvol door de provincie met ‘Bokwert’.

De regie van ‘It wie op in simmerjûn’ is in handen van Jos Thie, vaste regisseur bij Pier21 en de man achter de grote 2018-productie ‘De Stormruiter’.

Op 14 en 15 januari is de try out van het stuk in Theater Sneek. Op 16 januari volgt de première in de Sneker schouwburg. Daarna wordt ‘It wie op in simmerjûn’ overal in de provincie gespeeld, o.a. op 10 maart, om 15.00 uur in Doarpshûs It Nije Formidden in Ysbrechtum.