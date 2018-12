Een volle stal: de sleutel naar voedselzekerheid

Sneek- 1 op de 9 mensen gaat met honger naar bed. Wij vinden dit onacceptabel. Het merendeel van deze mensen woont op het Afrikaanse platteland. Juist deze kleinschalige boeren hebben de potentie om met eenvoudige middelen meer voedsel te produceren. Daarom werken wij met ze samen. We laten hen op eigen kracht een beter leven opbouwen, voor zichzelf en hun kinderen.

Een volle stal is hierbij van cruciaal belang. Een kip, koe of geit maakt het verschil tussen leven en overleven. Een kip bijvoorbeeld geeft eieren en vlees. Ezels halen water, brengen de oogst naar de markt en bewerken grote stukken land. En een vers glas melk is onmisbaar voor opgroeiende kinderen. Al deze dieren leveren nóg iets waardevols: mest. Door mest op het land te gebruiken nemen oogsten enorm toe.

Gunt u deze Kerst een Afrikaans gezin kippen, een geit, koe, schaap of een ezel? Met uw hulp kunnen we groot verschil maken. Natuurlijk ontvangen de boeren ook een uitgebreide training. Trainingen gaan over veehouderij en landbouw, mestgebruik, toegang tot markten en duurzaam milieugebruik.

Wilt u meer weten over ons werk of een dier schenken? Ga naar heifer.nl/kerst

‘Passing on the gift’

Uw gift wordt verdubbeld. Want ieder gezin geeft een nakomeling – een ezeltje, een lammetje – door aan een ander gezin. Vaak gebeurt dit wel negen keer. ‘Passing on the gift’, noemen we dat.