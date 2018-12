Sneek- De hulpdiensten werden vanmiddag om even na half twee gealarmeerd nadat er een kinderfiets was gevonden langs het water aan de Groenedijk / Middelzeelaan in Sneek .

Duikers van de Sneker brandweer hebben het water doorzocht maar gelukkig niks kunnen vinden . Na halfuurtje keerde de hulpdiensten weer terug.

Foto’s Jan Douwe Gorter