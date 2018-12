Waarom is er de voedselbank?

Sneek- INGEZONDEN Ons land is een welvarend land. Mensen vragen zich af waarom er überhaupt voedselbanken bestaan. Dit moet in ons land toch niet nodig zijn? Er is ruimte, plaats en geld voor mensen die asiel aanvragen. Bovendien wordt begin 2019 de btw verhoogd met drie procent en gaan de energiekosten omhoog. Kennelijk gaat “men” ervan uit dat iedereen dat geld zomaar kan betalen. Hoe komt het dan toch dat een bepaalde groep inwoners voedselhulp nodig heeft?

In de gemeente Súdwest-Fryslân is Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel gevestigd. Al menig jaar wordt deze voedselbank gerund door een groot aantal vrijwilligers. Denk hierbij aan mensen die helpen bij de voedseluitgifte, etenswaren ophalen uit o.a. distributiecentra, maar ook aan intakemedewerkers. De doelstelling is voedselhulp aan mensen verstrekken die voor een bepaalde periode financieel de eindjes niet meer goed aan elkaar kunnen knopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van overschotten van nog goed consumeerbaar voedsel die de voedselbank van bedrijven en particulieren aangeboden krijgt. Ook verwacht en hoopt Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel op korte termijn steun van de gemeente te krijgen.

Niet iedereen komt in aanmerking voor voedselhulp. Nadat er een aanvraag is gedaan, wordt er door een intakemedewerker gekeken hoe de financiële draagkracht is. In een intakegesprek krijgt de desbetreffende persoon advies welke acties hij kan ondernemen om tot een oplossing te komen. Niet dat er altijd een oplossing is, veel mensen zijn namelijk niet bekend met de wirwar van regels. Mensen die rond de bijstandsnorm leven, kunnen soms een beroep doen op de gemeente, mits ze actie ondernemen. Als er namelijk geen actie wordt ondernomen, gebeurt er niets en raakt de desbetreffende persoon steeds verder in de problemen.

Mensen die voedselhulp aanvragen zijn mensen met een eigen verhaal. Zo zijn er mensen die psychische problemen hebben, maar ook mensen die arbeidsongeschikt zijn. Weer anderen hebben tijdelijk geen werk of zitten in een scheiding. Als er ook nog eens fouten worden gemaakt in het bureaucratische systeem, dan kan het gebeuren dat ze onder de bijstandsnorm leven. Wie trekt er dan aan de bel? Alleen de gedupeerde moet de moed dan kunnen opbrengen…

Als iedereen gezond is, iedereen voldoende inkomsten heeft, er geen fouten worden gemaakt en alle regels duidelijk en bekend zijn… In zo’n ideale situatie zijn er geen voedselbanken meer nodig. De realiteit is helaas anders. Mensen helpen, dit is de reden waarom voedselbanken nodig zijn, ook in het nieuwe jaar!