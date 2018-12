Dé voordeur van Súdwest-Fryslân

Sneek- ‘De voordeur’ van het gemeenthuis van SWF is op 2 januari 2019 niet langer Marktstraat 15, maar aan de andere kant van dezelfde straat op nummer 8. Sinds vorige week was een gedeelte van het ambtenarenkorps al druk aan het proefdraaien op de nieuwe locatie en waren werklieden nog druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten.

Het voormalige bankgebouw aan de Marktstraat is de afgelopen maanden door bouwgroep Dijkstra-Draisma verbouwd tot een gastvrij ‘publiekscentrum’ dat ‘besjen leie kin’. Architect Eerde Schippers, hij ontwierp ook Museum Belvédère in Oranjewoud, tekende voor het ontwerp. Heel opvallend is de entree van het gerenoveerde gebouw, vooral ‘s avonds als de namen van alle dorpen en steden van de gemeente SWF letterlijk zichtbaar worden!