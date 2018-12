Bijzonder kerstconcert voor Idzard Silvius

Sneek- Kerstconcerten zijn er in alle maten en soorten, maar die van de muzikale familie Silvius en vrienden voor Idzard Silvius in revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee spande gistermiddag toch wel e kroon. Het revalidatiecentrum is momenteel het adres van Idzard Silvius, grote voortrekker van de Blauhúster dakkapel en de Losse Flodders.

Ids heeft sinds maart dit jaar het syndroom van Guillain Barré, een ziekte van het immuunsysteem dat ervoor zorgt dat vrijwel alle spieren uitvallen. Ids, basisschooldirecteur in Jubbega, verblijft sinds maart in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Kan eigenlijk niks meer. Maar is zo positief en heeft elke dag bezoek, krijgt elke dag veel post en is zo geliefd dat gister een bus vol met muzikanten en zangers naar hem toe gingn.

Oud-Blauhústers, Putkapellers, Losse Flodders, neven en nichten, kleintjes, alles wat kon, speelde mee in het ad hoc orkest. Ontroerend!!! En Ids? Hij genoot met volle teugen in zijn rolstoel. In maart schaatste en fierljepte hij nog. Wie Is ook bemoedigen wil met een kaart: Ids Silvius, Relweg 51, 1949 EC, Wijk aan Zee.