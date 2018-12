Vijfde en laatste editie Sneek op ‘e Strún gaat met record aantal lopers van start

Sneek- Derde kerstdag, donderdag 27 december 2018, organiseert Rotary Sneek voor de vijfde keer een culture wandeltocht door Sneek. Het is niet zomaar een avondwandeling door de stad, maar een ervaring op zich. Opnieuw gaan we de meest doorgewinterde inwoners van onze gemeente – en velen uit de verre omgeving – van de ene verbazing in de andere laten vallen.

Opnieuw wordt het een mallemolen van kunst, cultuur, ernst, humor, verrassende perspectieven en kleurrijke sferen. ‘De Strún’ kent dit jaar een record aantal deelnemers. Sinds de aankondiging dat het ‘de laatste editie’ is, verliep de kaartverkoop sneller dan voorgaande jaren. Resultaat is dat we met meer dan 3000 wandelaars van start gaan, ruim 20% meer dan de vorige editie en meer dan 4x zo groot als de eerste editie in 2014 .

De route is – zoals ieder jaar – een verrassing voor de wandelaars evenals het amusement dat geboden gaat worden. En dat alles voor het goede doel; een nieuwe diepvriescel voor de Voedselbank Sneek en ondersteuning van het werk van de Speelgoedbank en het dierenasiel de Nomadenhof. Zo dragen alle wandelaars bij aan voedsel voor mens, dier en de creatieve kindergeest.

Tussen 18.45 en 19.30 uur starten de wandelaars vanuit de Veemarkthal in Sneek. Zij zullen als een kloppend hart zich in een lange optocht door centrum en wijde omgeving begeven en een tocht van circa 7 kilometer afleggen.