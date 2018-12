Toppenhúzen- It knypte al eefkes foar de mannen fan ‘Karbid Ploech Top&Twel’. Want no’t harren fêste plakje ‘beset gebiet’ is, like it derop dat de sjitterij op âldjiersdei oergean soe. Mar gelokkich is Pyt Bouwhuis de mannen temjitte kommen en hat syn stik lân beskikber steld. Sadwaande kin it tradisjonele karbid sjitten fan ‘t jier dochs trochgean.

Karbid sjitterij, âldjiersdei fanôf 10:00 oere, Noardein 18

Boarne: http://www.topentwelonline.nl