Herman van Schie ontwikkelde online escaperoom ‘De schat van Sneek’

Sneek- Escaperooms zijn populair: iedere zichzelf respecterende stad heeft er wel een.

Een escaperoom is een spel waarbij mensen zich in een of meerdere kamers laten opsluiten.

Zij moeten daaruit zien te ontsnappen door aanwijzingen op te volgen, codes te ontcijferen en puzzels op te lossen. Dit alles gebeurt in real life.

De laatste tijd verschijnen er ook escaperooms op internet, zodat het spel ook thuis, achter de computer, kan worden gespeeld.

Herman van Schie ontwikkelde zo’n online escaperoom voor zijn woonplaats Sneek. In deze escaperoom, met de toepasselijke naam ‘De schat van Sneek’, ga je op zoek naar een schat. Heb je die gevonden dan kun je de naam van die schat doorgeven via een invulformulier en meedingen naar een prijsje.

In de escaperoom bevinden zich 8 virtuele kamers. Je kunt uit een kamer ontsnappen door een puzzel op te lossen. Het antwoord op die puzzel geeft toegang tot een volgende kamer. Weet je jezelf te bevrijden uit kamer 8 dan zal ‘De schat van Sneek’ zich aan je openbaren.

Alle puzzels die in de escaperoom zijn opgenomen hebben Sneek als thema.

Het internetadres van deze pagina is: https://sites.google.com/view/sneek/homepage