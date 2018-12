Heilsoldaat Joop wenst winkelend publiek gezegende kerstdagen

Sneek- Met een big smile op zijn toet, wil heilsoldaat Joop wel even op de foto voor GrootSneek. Hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om alle gulle gevers te bedanken. “Ik heb hier de afgelopen 4 dagen bij Albert Heijn in de winkel aan het Sint Antoniusplei gestaan. Fijne gesprekken met mensen kunnen voeren en er is gul gegeven. In de eerste drie dagen al 1100 euro! En daar komt de opbrengst van vandaag nog bij”, aldus een blijde Joop. Hij kon de bekende Leger des Heils kerstpot amper tillen!

Steuntje in de rug

Op deze manier zamelt het Leger geld in voor mensen die onze hulp zo nodig hebben. De opbrengst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de organisatie van kerstfeesten en het doneren van kerstpakketten, maar ook voor het organiseren van activiteiten voor ouderen, mensen die eenzaam zijn en anderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Historie

De kerstpot werden voor het eerst ingezet in 1894 in San Francisco. De Verenigde Staten hadden zwaar te lijden onder een economische depressie. De scheepvaart lag praktisch stil en duizenden zeelieden en havenarbeiders waren werkloos. Kapitein Joseph McFee – zelf zeeman voor hij heilsofficier werd – kreeg een klein bedrag om voor deze mensen een soepkeuken en een eenvoudig logement te openen. ‘Maar u moet zelf maar zorgen, dat u geld krijgt om de zaak draaiende te houden.’

Op een trieste, regenachtige dag, vlak voor Kerst, kwam McFee langs de winkel van een handelaar in scheepsartikelen. In de etalage stond een driepoot, waaraan een grote, zwarte ketel hing. Dit bracht hem op een idee.

Met zijn laatste geld kocht hij de driepoot plus de ketel en plaatste het geval bij de oprit van de veerboot naar Oakland en Almeda, het drukste punt van de hele stad. Aan de top van de driepoot hing hij een bord: ‘Keep the pot boiling’. “Help hongerige zeelui!” riep McFee de voorbijgangers toe. Al spoedig vielen de eerste munten in de pot, de eerste kerstpot van het Leger des Heils.

Een prachtige traditie dus!