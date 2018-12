Groene Kerst

Sneek- Na een verregend weekend hebben we een aantal droge dagen voor de boeg of het moet nog een licht buitje vanaf de Noordzee zijn. Het zijn wel bewolkte dagen met weinig wind. De temperatuur ligt met de kerst overdag rond de 7 graden, later in de week wat hoger.

Vandaag opklaringen en het blijft droog. Wind noordwest tot noord, meest zwak, temperatuur 7 graden. Komende nacht bewolking, ook wat opklaringen en in een opklaring daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt.

De kerstdagen verlopen zoals we het gewend zijn groen. Er is veel bewolking, kans op een opklaring is het grootst op woensdag. Wind waait uit west tot zuidwest, zwak, af en toe matig.