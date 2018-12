Sneek- Op zaterdag 22 december 2018 rond middernacht heeft er op het Kaatsland te Sneek een straatroof plaats gevonden. Hierbij was een groep van 6 à 7 personen betrokken. Ze zijn weggerend in de richting van de IJlsterkade. De politie is op zoek naar getuigen:

Heeft u informatie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Politie Sneek via telefoonnummer 0900-8844

U kunt hierbij verwijzen naar zaaknummer 2018335218