Sneek- Desirée Berghout woont, sinds twee jaren in IJlst. Na twintig jaar met veel plezier te hebben gewerkt voor diverse sportscholen heeft Desirée de stoute schoenen aangetrokken en is voor zichzelf begonnen. “Ik ben iemand met een no-nonsense mentaliteit, empathie en met een flinke dosis humor voer ik mijn vak uit. Bij het zoeken van een geschikte locatie kwam ik op Perron 2 in IJlst en bij Enjoy Sports in Sneek terecht. Mijn bedrijf heet Fit met Dees”, vertelt een enthousiaste Desirée.

“Wat ga ik doen? Ik ga in IJlst Body Balans lessen geven en in Sneek Barbell trainingen en Body Balans lessen. Body Balans is speciaal bedoeld om je weer in evenwicht te brengen, zodat je werkt aan je gezondheid terwijl je de stress van je af voelt glijden. Body balans groepslessen zijn trainingen waar balans, soepelheid en ontspanning de belangrijkste onderdelen zijn.”

Op 7 januari 2019 organiseert Fit met Dees te IJlst een feestelijke opening en op 12 januari in Sneek bij Enjoy Sports eveneens een feestelijke opening met uiteraard een hapje en een drankje.

Van 10.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom om mee te doen met twee introductie lessen. Alleen kijken mag natuurlijk ook. Zie verder op www.fitmetdees.nl of mail info@fitmetdees.nl