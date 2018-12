Eindejaarsfeest met ‘Neil Young’ in Hieslum

Hieslum – Op zaterdag 29 december vindt het traditionele eindejaarsevent in Muzykkafee DeVille te Hieslum weer plaats om 2018 samen feestelijk af te sluiten. Uiteraard met live-muziek erbij. De Canadees Neil Young geldt al jaren als een van de belangrijkste singer-songwriters in de popgeschiedenis. Muziekkenners onderscheiden twee stijlen in de muziek van hem: gevoelige folk en countryrock aan de ene kant en ‘verpletterend luide’ gitaarrock aan de andere kant.

De Groninger muzikant Gerry Wolthof is al jarenlang een bewonderaar van Neil Young. Hij heeft een groot Young-repertoire, waarmee hij door het land trekt. Hij staat dan ook bekend als de ‘Dutch Neil Young’. Zijn stemgeluid lijkt heel erg op die van zijn grote voorbeeld. De Groninger komt op 29 december het muzikale jaar afsluiten in Muzykkafee DeVille op de Tempelreed 14. Het event duurt van 16.00 tot 20.30 uur.