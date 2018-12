De Wijzen uit het Oosten op het Grootzand in Sneek!

Sneek – Momenteel lopen op het Grootzand in Sneek de Wijzen uit het Oosten! Op het Schaapmarktplein zijn uiteraard de Herders uit Bethlehem gesignaleerd en bij de Grote Kerk houden zich engelen op! Ook in de Scharnestraat en op het pleintje achter de Oude Koemarkt in het centrum van de stad lopen figuranten om het kerstevangelie zo beeldend mogelijk te maken.

De Protestantse Gemeente Sneek organiseert eeen kerstontdekkingstocht waar tientallen kinderen en hun ouders aan mee doen.

Na een gezamenlijke start in de Zuiderkerk zijn kinderen en volwassenen op zoek naar het Kerstkind!

Foto’s Henk van der Veer