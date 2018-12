Arjan Kramer net naast podium 11stedenhal

Leeuwarden- In de 11stedenhal in Leeuwarden kwam Arjan Kramer uit Sneek tijdens de zesde wedstrijd van de regio Noord Oost marathon competitie net te kort voor een plek op het erepodium in de C1 klasse. In de finale maakte een paar rijders zich los van het peloton op vijf seconde daar achter won Arjan Kramer de sprint van het peloton door na een rondje 27.1 als vierde over de streep te komen. Kramer klimt naar de tiende plaats in het klassement. Sjoerd Eisma uit Abbega kwam als eenentwintigste binnen.

In de C2 klasse pakte Jelle Johan Hoomans uit Sneek in een massasprint de zesde plaats. In het begin van de wedstrijd kwam Hoomans nog ten val maar kon snel weer achter het peloton aansluiten. In het klassement klimt Hoomans de top twintig binnen.

In de Master 1 klasse kwam Bas Ludemann uit IJlst als zevende binnen. Na veel uitloop pogingen was er nog maar een peloton van zestien man over. Tot een massasprint komt het niet omdat drie man ontsnappen in de laatste rondjes en één man blijft het peloton voor. Ludemann klimt naar de zevende plaats in het klassement. De masters staan op nieuwjaarsdag aan de start van het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen in Groningen

Ook bij de dames eindigt de wedstrijd in een massasprint Merel Brunsmann uit Uitwellingerga komt als achtste over de streep.