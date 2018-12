VC Sneek door overwinning op derde plaats in Eredivisie

Sneek – De volleybalsters van VC Sneek hebben de laatste wedstrijd van het jaar zaterdagavond afgesloten met een overwinning op US Amsterdam. In de Sneker Sporthal won de thuisploeg met 3-1 in sets van de bezoekers uit Amsterdam. Setstanden van de wedstrijd waren 25-20, 26-28, 25-17 en 25-18.

De Sneker vrouwen waren een stuk beter dan de hekkensluiter van de Eredivisie. Na een spannende tweede set maakte Amsterdam er nog 1-1 van, maar dat was niet genoeg. VC Sneek pakte de laatste twee sets met een ruim verschil. Door de winst staat de ploeg van trainer Paul Oosterhof op dit moment derde in de hoogste divisie van het volleybal.

Tegen koploper

Op zaterdag 12 januari staat de volgende competitiewedstrijd van de Friezen op het programma. In het nieuwe jaar moeten de vrouwen op bezoek bij koploper Sliedrecht Sport.

Bron: www.omropfryslan.nl