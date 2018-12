Sneker Filmwinter van 17 t/m 20 januari 2019

Sneek – Van de openingsavond op donderdag 17 tot en met zondagavond 20 januari 2019 vindt de negende Sneker Filmwinter plaats. Filmhuis Sneek organiseert i.s.m. Cinesneek dit festival om in de donkerste dagen van het jaar een bijzondere selectie van films van het afgelopen jaar te kunnen laten zien. De kleinschaligheid en de persoonlijke sfeer maken dit festival heel bijzonder. Een aantal leerlingen van de RSG doen hier hun maatschappelijke stage, en nemen uw jas aan in de garderobe, of controleren uw kaartje aan de zaaldeur. De foyer is extra gezellig ingericht en de bar is het hele festival geopend.

Dit jaar zijn extra veel wereldfilms geprogrammeerd, films uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Vaak van jonge filmmakers en altijd met een interessante kijk op een wereld ver weg. Maar natuurlijk hebben we daarnaast ook pure romantiek, een western, documentaires en biopics. Voor degenen die wel wat kunnen hebben is er de nieuwste film van Lars van Trier The House that Jack Built, of het waargebeurde verhaal A Prayer Before Dawn. Wilt u met uw (klein)kind naar de film, dan is Isle of Dogs van Wes Anderson een echte aanrader. U maakt met gemak een programma geheel op uw eigen smaak toegesneden. Er zijn 37 films geprogrammeerd en voor de grote filmliefhebber is het mogelijk 14 films te zien tijdens het festival. Op de openingsavond wordt Das Schweigende Klassenzimmer vertoond.

Het volledige programma en het tijdschema staan op de website www.snekerfilmwinter.nl. De online kaartverkoop start op 27 december. Voorverkoop: zie de data op de site.