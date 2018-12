LSC 1890 verliest topper en koppositie

Roden – Gelet op de weersomstandigheden van de afgelopen dagen, was het een klein mirakel dat de ingelaste topper in twee K tussen Roden en LSC 1890 doorging. Dat mirakeltje eindigde na een dubbelblanke ruststand door twee treffers van Enrico Wardenier uiteindelijk in een 2-0 overwinning voor Roden en daarmee verspeelden de Snekers op de valreep van 2018 de koppositie in twee K.

Daarbij moest trainer Erik van der Meulen hetj zonder Marco Ahmed doen. Zijn plaats in de achterste lijn werd ingenomen door Jari Boorsma en die zag dat de blauw-witte brigade in de eerste helft de betere ploeg was. De betere mogelijkheden waren in diezelfde tijdspanne daarentegen voor de thuisclub, al was de eerste nog wel voor LSC 1890. Die bracht op de Rodense pap evenals een serie corners echter geen krenten in de Sneker brei.

Tussen die reeks hoekschoppen door moest Jesse van Sermondt bij een counter van Roden de handen uit de mouw steken iets wat hem overigens meer dan voortreffelijk afging, en na een klein half uur spelen kreeg de Sneker doelman bij een volgende uitbraak van de thuisclub hulp van het aluminium. Op slag van rust reikte datzelfde materiaal LSC 1890 nog een keer de helpende hand en daarmee ontsnapten de Snekers kort voor de pauze andermaal aan een achterstand.

Eenzelfde ontsnapping viel vroeg in de tweede helft de zwart-witten ten deel, toen een kopbal van Sneker makelij ternauwernood van de doellijn werd gehaald. Die kopbal was een exponent van een sterk begin van de bezoekers, maar uitgerekend in die fase liepen “the Blues” tegen een tegentreffer aan. Nadat Enrico Wardenier met een kopbal het door Van Sermondt verdedigde doel eerst nog op een haar miste, sloeg dezelfde speler die vorig seizoen ook al als plaaggeest van de Snekers fungeerde, een minuutje later in de omschakeling wel toe (1-0). LSC 1890 had vervolgens even nodig om het antwoord te bedenken, maar met nog een kwartier op de klok leek dat in de maak. Bij het schot van Rodi de Boer ontbrak echter het geluk en was het de lat die nu Roden uit de brand hielp.

​Niet veel later kwam in plaats van de gelijkmaker de 2-0 op het scorebord en opnieuw fungeerde Wardenier daarbij als beul. Hoewel LSC 1890 dat eerder Lars Bos door Lennart Landstra verving, met Rik Reinsma nog wel probeerde om iets aan die stand te doen en de al genoemde Landstra in de slotminuten nog een keer de kwaliteiten van de Roden-doelman testte, bleek LSC 1890 in de resterende speeltijd niet bij machte om de naderende nederlaag nog af te wenden. Die “Vorentscheidung” bleek uiteindelijk toch de definitieve “Entscheidung en daarmee moest LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, op de valreep van 2018 de koppositie in twee K afstaan.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: s.v.c. LSC 1890