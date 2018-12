Sneek – Bij een steekincident in het centrum van Sneek is één persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van de politie kon ook niet zeggen of het incident binnen of buiten was.

Het incident was in de nacht van zaterdag op zondag, aan de Kruizebroederstraat in Sneek.

Twee mensen zijn aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak.

Bron: www.omropfryslan.nl