Voedselbank Sneek is op zoek naar een nieuwe plek

Sneek – Voedselbank Sneek-Wymbritseradeel wil verhuizen naar een nieuwe plek. De huidige plaats in Sneek op bedrijventerrein Houkesloot voldoet om diverse redenen niet meer. Een definitieve keuze voor zo’n nieuwe locatie is nog niet gemaakt.

De oude locatie is te klein en het bestaat uit zo’n vijf verschillende hokken. Dat is eigenlijk niet efficiënt en professioneel te gebruiken. In totaal is er driehonderd vierkante meter nodig. Er zijn nog enkele opties, maar het moet wel kunnen. Met veel acties uit de gemeenschap en structurele hulp van onder meer de kerken en de landelijke Voedselbank zou de inrichting van een nieuwe plek wel kunnen worden betaald.

De Voedselbank heeft bij de gemeente ook om hulp gevraagd; een huurgarantie, zegt voorzitter Tom Metz van de Voedselbank. Súdwest-Fryslân geeft die hulp niet, zo is Metz recentelijk duidelijk geworden. Metz: “De wethouder van Sociale Zaken zegt dat de Voedselbank in Sneek overtallig is. Ik vind dat teleurstellend.” Hij legt zich er dan ook niet bij neer. Mogelijk gaat er nog een brief richting de gemeenteraad.

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat zij grote waardering hebben voor het werk van ‘charitatieve instellingen’. Daarom is er ook meegedacht over en mee gezocht naar een andere plaats voor de Voedselbank in Sneek. Tot dusver zonder succes, want geen van de aangedragen plekken was geschikt. Financieel steunt de gemeente ze niet, omdat ze van mening is dat het minimabeleid al goed is geregeld.

