Perzisch lichtfeest in AZC Sneek

Sneek – Het is vrijdag 21 december en er heerst ‘s avonds om 19.00 uur een opgewonden stemming. Mensen lopen heen en weer met schalen watermeloen, granaatappels, nootjes en popcorn en zetten die op een mooi gedekte tafel verlicht met waxine-lichtjes. Een kleine veertig Iraanse vluchtelingen vieren hier de Yalda-traditie: een lichtfeest dat duizenden jaren teruggaat naar de profeet Zoroaster. Yalda betekent geboorte.

In het Zoroastrisme speelt de zon een belangrijke rol. Het is een van de oudste religies ter wereld en gaat ervan uit dat twee kosmische principes continu met elkaar in strijd zijn. Het goede en het kwade, of het licht en de duisternis. Volgens de legende eet in de langste nacht van het jaar een draak de zon op, die haar pas in de ochtend weer vrijlaat.

Hoewel de religieuze betekenis van Yalda grotendeels verloren is gegaan en er nog maar 25.000 zoroastrische gelovigen in Iran zijn, leeft het feest voort. Volgens Gabrielle van den Berg, universitair docent cultuurgeschiedenis van Iran en Centraal-Azië, is het vooral een cultureel feest. “Ook al zijn de meeste Iraniërs moslim, bijna iedereen viert Zoroastrische feesten als Yalda en Nowruz, het Perzische Nieuwjaar. De vieringen hebben niet zozeer te maken met religie of met de natiestaat, maar met de Perzische cultuur. Dat is hier de verbindende factor en dat is ook de reden dat het zoveel mensen aanspreekt.”

“Foto’s maken is voor ons erg belangrijk, net als eten en dansen” zegt Mostafa als een groepje vrouwen achter de prachtig versierde tafel plaats neemt. Fotocamera’s en telefoons klikken en flitsen. Even later gaat de muziek aan en wordt er op traditionele wijze volop gedanst en gegeten. De draak heeft de zon om 23.23 uur weer vrijgelaten en daardoor kunnen de dagen vanaf nu weer langer worden.