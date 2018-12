Living Once: nieuwe winkel in voormalig pand Leen Bakker

Sneek – Het pand aan de rondweg waar voorheen Leenbakker in zat, heeft een nieuwe invulling gekregen. Het is nu een creatieve ruimte van Living Once. Living Once is een winkel met kunst, meubels, vintage, design, rariteiten, decoratie, antiek, accessoires, maar ook nieuwe items zijn te krijgen en te bestellen. Een breed assortiment én servicegericht.

Deze winkel is een combinatie is van een showroom, kringloop, tweedehandswinkel en een plek waar ruimte is om creatieve inspiratie op te doen. Ook heeft dit jonge bedrijf de ambitie om workshops, buitenmarkt, exposities en nieuwe inspirerende activiteiten te organiseren.

Daarnaast koopt Living Once in op maat, voor wie dan ook. Voor particulieren, bedrijven, retail en export: iedereen is van harte uitgenodigd!

Van donderdag tot en met zaterdag is de winkel op de Alexanderstraat 4 geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Overige dagen is gewenst een afspraak te maken.