Inschrijving Mar-Athon 2019 rond Sneek van start gegaan

Sneek—Met een ferme druk op een bel hebben organisatoren, vrijwilligers en een aantal prominente hardlopers, waaronder de laatste winnares bij de dames Ylona Kruis, vanmorgen het symbolische startschot voor de lustrum Mar.Athon op 22 en 23 juni gegeven. Syb van der Ploeg, een van de organisatoren maakte vooraf aan de openingshandeling bekend dat er deze lustrumeditie een aantal noviteiten zijn. Zo zullen alle starts bij de Waterpoort zijn. Dat betekent dat voor de halve marathon en de 10 km nieuwe parkoersen zijn uitgezet over prachtige routes in de omgeving van Sneek en het Sneekermeer

Kidsrun en ATB’ers ook actief

Met op zaterdag voor de wandelaars en hardlopers de traditionele hele of halve marathon en een 10 kilometer. Daar zijn een Kidsrun en een 5 kikometer hardlopen aan toegevoegd. Ook nieuw dit jaar is het fietsen op zondag. Er is een uitdagende route dwars door de natuur voor ATB-ers uitgezet en voor de recreatieve fietsers is er een belevenis route langs het water. De online inschrijving voor alle onderdelen start op 22 december 2018 vanaf 12.00 uur.

Midzo-Mar-Festival

De hardlopers en wandelaars worden op zaterdag feestelijk onthaald op het Martiniplein en kunnen in een keer door naar het vertrouwde Midzo-Mar-Festival vol spetterende optredens. Alle afstanden starten voor het eerst vanuit het centrum van Sneek. Ook nieuw in 2019 is de samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

Healthy Ageing Network Northern Netherlands

Vrijwilligers van de Mar.Athon vanmorgen ook present

Deze stichting stimuleert onder de noemer Meer Gezonde Jaren, initiatieven die bijdragen aan een gezonder Noord-Nederland. HANNN gaat in de aanloop naar het evenement onder andere gezondheidsactiviteiten organiseren voor schoolkinderen en het brede publiek. Daarmee wordt het ook de Mar-Athon rond Sneek en meer gezonde jaren.

Foto’s Henk van der Veer