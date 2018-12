Eerste duizend euro ‘Hart voor Ysbrechtum’ al binnen!

Ysbrechtum- Amper had wethouder Erik Faber van SWF het startschot gegeven voor de 24 uurs marathon reanimeren in Ysbrechtum of de eerste duizend euro voor het goede doel was al binnen.

De lokale volksvertegenwoordiger stak zijn bewondering voor het initiatief ‘Hart voor Ysbrechtum’ niet onder stoelen of banken en deelde mee, dat de gemeente SWF 100 euro doneerde voor het goede doel. Faber die ooit een verpleegopleiding volgde vertelde het publiek dat vanmiddag bij de kick-off aanwezig was, dat hij zelf ooit een keer had moeten/mogen reanimeren. “Een heftige gebeurtenis, die je nooit weer vergeet.”

Door, onder de naam “Hart voor Ysbrechtum”, op 22 en 23 december met een hele grote groep mensen 24 uur lang te reanimeren, wil de dorpsgemeenschap zoveel mogelijk geld ophalen. Een ware sponsor-reanimatiemarathon derhalve. De aftrap was vanmiddag om 15.00 in het dorpshuis, waar plaatselijke middenstander Johannes Geidanus onder toeziend oog van een van de initiatiefnemers Edwin Mes, als eerste 20 minuten mocht reanimeren op een vrouwelijke pop.

Jaarlijks wordt in de week voor kerst door 3FM Serious Request actie gevoerd voor het Rode Kruis. Voorheen met het Glazen Huis, dit jaar d.m.v. “De Lifeline”. Een van de doelen die 3FM dit jaar heeft gekozen is Reanimatie in Nederland.

Bingo

Vanavond is er een bingo, die door de VVV wordt georganiseerd. Opbrengst uiteraard voor het goede doel. Zondagochtend vroeg is er bootcampen , een goed begin van je zondag. En de jeugd van Jeugdclub JIJ van Ysbrechtum heeft al lege flessen opgehaald wat ook een een mooi bedrag opleverde.

Via een eigen actiepagina op de site van Serious Request: https://kominactie.npo3fm.nl/actie/hart-voor-ysbrechtum kunt u alle acties volgen. Hier kunt u ook doneren en zien wat de stand is. Ook is er een facebookpagina: https://www.facebook.com/hartvoorysbrechtum

Foto’s Henk van der Veer