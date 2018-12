Zeldzame en bijzonder mooie Peksteel in Rasterhoffpark

Sneek – In de afgelopen maanden is Ype van der Werf minstens 200 verschillende soorten paddenstoelen en zwammen tegengekomen in het Rasterhoffpark. “De een is nog mooier dan de andere, maar die ik vandaag tegenkwam, is bijzonder mooi! Waarom deze zo mooi is? Door de mooie schutkleur gaat hij totaal op in zijn omgeving. De Peksteel, ook wel de donkerrode tot bruinzwarte, waaier tot trechtervormige en glanzende golvende hoed genoemd, was dit jaar een zeldzaamheid en als je hem ziet, zie je hem meestal in vergaande staat”, aldus Ype.