‘Tui at Home’ Jenny de Jong: persoonlijk reisadvies aan huis

Sneek – “Een droom die uitkomt. Na elf jaar werkzaam te zijn geweest bij een reisbureau, mag ik mij sinds 1 november jongstleden zelfstandig reisadviseur van Tui at Home Jenny de Jong noemen!”, aldus Jenny. Vanuit huis, of welke locatie ook maar gewenst is, gaat Jenny opzoek naar de droomvakantie.

Met haar uitgebreide werkervaring geeft Jenny deskundig reisadvies, waarbij persoonlijke aandacht centraal staat. “Vakanties zijn erg belangrijk en je wilt graag dat alles goed verloopt. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Dat maakt mijn werk wel ingewikkeld maar vormt anderzijds een mooie uitdaging”. Vanuit het aanbod van Nederlandse en Duitse reisorganisaties legt Jenny ideeën en mogelijkheden aan je voor, om vervolgens samen de onvergetelijke vakantie te vinden die bij jou past. “Het maakt niet uit of het nu om een rondreis, vliegreis, cruise, tickets of een autovakantie gaat!”