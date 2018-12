SwingInn Dance & Events nu ook in Sneek!

Sneek – Dansen is de leukste manier van uitgaan, voor jong en oud! Sfeer, gezelligheid, ontspanning en inspanning zorgen voor veel plezier!

Sinds kort geeft SwingInn Dance & Events uit Drachten ook danslessen in Sneek in het wijkcentrum De Spil aan de Molenkrite. Er zijn inmiddels al vele dansliefhebbers uit Sneek en de wijde omgeving die hier iedere week komen stijldansen. Maak kennis met het brede aanbod in vele dansstijlen en de uitgekiende lesmethode die al meer dan veertig jaar met veel succes in Drachten wordt gegeven door SwingInn Dance & Events.

Dansen is gezond, lekker actief bewegen, zorgt voor een goede conditie, is sportief en goed voor lichaam en geest!

In januari starten de nieuwe lessen voor zowel beginnende als ervaren dansers.

Op de open avond op vrijdag 18 januari om 19.00 uur of op woensdag 23 januari om 20.00 uur is er de gelegenheid om kennis te maken.

Meer informatie: www.swinginn-drachten.nl of bel 06-54307819.