Poiesz beste supermarkt van het Noorden

Sneek – Poiesz is als tweede geëindigd in het jaarlijks onderzoek van Foodmagazine en GfK. Omdat Nettorama met winkels in het Zuiden van Nederland eerste is geworden is Poiesz de beste supermarkt van het Noorden!

GfK brengt jaarlijks een rapport uit naar aanleiding van een onderzoek onder klanten naar de waardering van supermarkten in Nederland. Een jaar geleden eindigde Poiesz in het onderzoek bovenaan met een score van 7,82. Nu is de score met 7,89 hoger maar heeft de nummer één een gemiddelde score van 7,93 behaald.

Op vrijwel alle onderdelen scoort Poiesz hoger dan in het onderzoek van afgelopen jaar Met name de hoge scores op medewerkers (8,19), aanbiedingen (7,90), kwaliteit (8,07) en winkeluitstraling (8,06) zijn resultaten om trots op te zijn.

Poiesz is een familiebedrijf met 70 supermarkten in het Noorden van Nederland. Als familiebedrijf heeft Poiesz persoonlijke en oprechte aandacht voor haar klanten hoog in het vaandel staan en de hoge klassering in het rapport op onder andere het gebied van medewerkers onderstreept dat nogmaals.