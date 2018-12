Sneek – Een natte vrijdag voor de boeg, het kan af en toe even stevig regenen. Het is zacht met een temperatuur van 9 tot 11 graden. De wind die nu nog zwak is, neemt toe uit het zuid tot zuidwesten en wordt matig tot vrij krachtig.

Komende nacht blijft het bewolkt en vallen er geregeld buien. Een zachte nacht met een minimum van 7 graden.

Ook morgen zijn we nog niet van de buien af, een enkele opklaring is mogelijk. Wind zuidwest tot west en is meest matig, temperatuur 10 graden.

Zondag is het in de morgen nog droog, later volgt opnieuw regen. Met 9 graden opnieuw een vrij zachte dag, wind west tot zuidwest.

Volgende week krijgen we een aantal dagen met droger en wat minder zacht weer. Wel overheerst de bewolking en op maandag zou er nog een buitje kunnen vallen, de kerstdagen blijven droog.