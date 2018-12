Mar-athon rond Sneek en meer 2019 zet de zomer in beweging

Sneek – Inschrijving voor Midzomerweekend vol sport en spektakel start op 22 december . De 5e Mar-athon rond Sneek en meer 2019 viert de start van de zomer met een sportief en feestelijk weekend voor de hele familie. Op 22 en 23 juni 2019 kunnen wandelaars, hardlopers en voor het eerst ook fietsers genieten van tal van activiteiten in en rond Sneek.

Met op zaterdag voor de wandelaars en hardlopers de traditionele (hele of halve) marathon en 10 km. Daar zijn een Kidsrun en een 5 km hardlopen aan toegevoegd. Ook nieuw dit jaar is het fietsen op zondag. Er is een uitdagende route dwars door de natuur voor ATB-ers uitgezet en voor de recreatieve fietsers is er een belevenis route langs het water. De online inschrijving voor alle onderdelen start op 22 december 2018 vanaf 12.00 uur.

Midzo•Mar•Festival

De hardlopers en wandelaars worden op zaterdag feestelijk onthaald op het Martiniplein en kunnen in een keer door naar het vertrouwde Midzo•Mar•Festival vol spetterende optredens. Alle afstanden starten voor het eerst vanuit het centrum van Sneek. Dat betekent dat voor de halve marathon en de 10 km nieuwe parcoursen zijn uitgezet over prachtige routes in de omgeving van Sneek en het Sneekermeer.

De komende feestdagen zijn naast een tijd van gezelligheid met de familie ook hét moment om plannen te maken voor komend jaar, inclusief goede voornemens. Gaan jullie de zomer vieren tijdens de Mar-Athon rond Sneek en Meer? Of je nu wilt beginnen met hardlopen, een marathon overweegt, wat vaker met je familie wil fietsen of die wandelschoenen weer eens af wil stoffen: je kunt terecht bij de Mar-athon rond Sneek en meer 2019.

Meer Gezonde Jaren

Ook nieuw in 2019 is de samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Deze stichting stimuleert onder de noemer Meer Gezonde Jaren, initiatieven die bijdragen aan een gezonder Noord-Nederland. HANNN gaat in de aanloop naar het evenement onder andere gezondheidsactiviteiten organiseren voor schoolkinderen en het brede publiek. Daarmee wordt het ook de Mar-Athon rond Sneek en meer gezonde jaren.