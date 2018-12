Horeca SWF tevreden met uitleg over politiesterkte in de uitgaansweekenden

Sneek – De kou is uit de lucht over de politiesterkte tijdens de uitgaansweekenden in Súdwest-Fryslân. Eerder deze maand stuurde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) nog een brandbrief naar burgemeester Jannewietske de Vries. Daarin uiten ze hun zorgen over het verminderen van het aantal politiemensen in de nachtelijke uren.

In een overleg met de burgemeester en horecaondernemers “heeft de politie op een heldere manier uitgelegd dat de wijzigingen in de bezetting niet zullen leiden tot minder veiligheid tijdens de uitgaansweekenden”, zegt Michel Groenewegen van afdeling Súdwest-Fryslân van KHN.

“Indien zich calamiteiten of incidenten voordoen, zal er onmiddellijk actie worden ondernomen door inzet van andere eenheden.” Ook tijdens evenementen en zomerdrukte zal er gebruik worden gemaakt van extra eenheden zodat de veiligheid van horeca en burgers gegarandeerd kan worden.

Burgemeester De Vries bevestigde nog eens dat Súdwest-Fryslân tot de veiligste gemeenten van Nederland behoort en dat gemeente en politie er alles aan gelegen is om dit zo te houden.

Groenewegen is blij met de snelle reactie op de brandbrief, en dat zijn ongerustheid kon worden weggenomen. Ook prettig is dat politie en gemeente zijn kritiek ter harte nemen om zaken als politiesterkte eerder met de horecaondernemers te overleggen. “Om miscommunicatie te voorkomen. Zo staat het ook in het convenant ‘Kwaliteitsmeter veilig uitgaan binnenstad Sneek’, dat we met elkaar hebben afgesproken.”