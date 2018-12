Gemeente SWF ziet kinderpaintball met nepwapens niet zitten

Súdwest-Fryslân – Het bedrijf Skirmworld uit Lelystad is op zoek naar locaties in Fryslân voor een speciale kindervariant van paintball: Kinderairsoft. Dat is een vorm van real life gaming, zegt Sebastiaan Thie van het bedrijf. Kinderen spelen nu vooral online verscheiden schietspelletjes. Met Kinderairsoft moeten ze achter het scherm vandaan en in het echt aan de bak.

Een voetbalveld in Oudega in Súdwest-Fryslân stond op de wenslijst van het bedrijf en er was overlegd met diverse partijen in het dorp. Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben echter voorlopig nee gezegd. Een meerderheid ziet het niet zitten dat kinderen met nepwapens in de weer zijn. Die lijken namelijk teveel op echte wapens.

Speelgoed

“Het is iets wat we landelijk wel tegenkomen”, zegt Thie. “Het blijft eigenlijk bij de meeste gemeentes een beetje hangen op het gedeelte van het realistisch uitzien van de gamereplica’s.”

Skirmworld richt zich op de doelgroep van kinderen die dit soort games al online spelen. “Die games zijn al dusdanig realistisch dat er voor die kinderen eigenlijk geen verschil meer is. Het zit hem voornamelijk in de volwassenen die daar anders tegenaan kijken. Het spul waar die kinderen mee spelen, valt in Nederland onder speelgoed. Vanaf zeven jaar mogen ze die dingen al kopen in speelgoedwinkels.”

Zoektocht gaat verder

Nu gaat de zoektocht van het bedrijf naar een geschikte locatie verder. Er loopt ook nog een aanvraag bij gemeente De Fryske Marren voor een locatie in Joure. Ook andere gemeenten worden nog gevraagd.

Foto: Skirmworld