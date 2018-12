Duizendste bevalling van 2018 in het Antonius Ziekenhuis Sneek

Sneek – In het Antonius Ziekenhuis was afgelopen maandag de duizendste bevalling van het jaar. ’s Ochtends even na negen uur kwam Noëlle Novalynn ter wereld, dochter van Sharryll Schultz en Ludo Nsilu uit Sneek. Moeder Sharryll kijkt terug op een voorspoedige bevalling. ‘De dokters en verpleegkundigen waren heel betrokken en hebben mij geweldig gesteund.’

Na 27 weken zwangerschap werd Sharryll door haar verloskundige doorverwezen naar het Antonius Ziekenhuis. ‘Ik had een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes.’ Twee weken later kampte ze met een harde en pijnlijke buik, waardoor ze moest stoppen met werken. Ook de groei van haar kindje verliep niet geheel volgens het boekje. Mede dankzij de intensieve controles door de verloskundigen bleven complicaties uit.

Eigenwijs

Op zondagavond 16 december begonnen de weeën en even voor middernacht meldden Sharryll en Ludo zich in het Antonius Ziekenhuis. Zij omschrijft de bevalling als ‘vrij pittig’, maar van pijnbestrijding zag ze af. ‘Ik ben een beetje eigenwijs…’

Dat ze het geheel op eigen kracht heeft gedaan, is te danken aan de mentale steun van de zorgprofessionals. ‘Zij vertelden mij stap voor stap wat ik moest doen, dat motiveerde mij en stelde mij gerust. Het team heeft mij er echt doorheen geloodst en verdient een groot compliment.’

Genieten

Na een korte check werd Noëlle direct bij haar moeder gelegd. ‘Samen met Ludo mochten we eerst een paar uur van haar genieten.’ Vervolgens werden ze overgebracht naar een eigen kamer, die van alle gemakken is voorzien. ‘Ik had een eigen badkamer, een televisie en ook mijn vriend kon blijven slapen. Dat was hartstikke fijn.’

Tevreden meisje

Het feit dat hun Noëlle de duizendste baby van het jaar is, vinden Sharryll en Ludo best bijzonder. De echte blijdschap betreft echter de geboorte van hun gezonde dochter. ‘Noëlle slaapt en drinkt goed, ze is een tevreden meisje’, verzekert haar moeder.

Het is nog lang niet aan de orde, maar ook bij een volgende bevalling kiest ze zonder twijfel weer voor het Antonius. ‘De medische zorg, de steun en de bejegening: het was in één woord geweldig.’ Kortom, het Antonius Ziekenhuis bevalt uitstekend…