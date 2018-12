Dirk Scheele met popconcert Feest!!! in het Bolwerk Sneek

Sneek – Op 19 januari speelt kinderpopster Dirk Scheele zijn vrolijke popconcert Feest!!! (2+) in Het Bolwerk in Sneek. Samen met een liveband speelt hij zijn leukste en bekendste kinderliedjes.

Feest!!!

Op veler verzoek gaat Dirk Scheele op tournee met een echte rock & rollband. Samen met een basgitarist, toetsenist, drummer en een hartveroverende zangeres speelt hij zijn leukste en bekendste kinderliedjes tijdens een echt popconcert voor kinderen vanaf 2 jaar. De kinderen mogen allemaal meedoen. Het wordt één groot feest!

Dirk Scheele

Kinderpopster Dirk Scheele maakt vrolijke kinderliedjes. Hij toert al 25 jaar langs theaters en poppodia in Nederland en België en is dagelijks te zien op Nickelodeon. Dirk heeft inmiddels veel cd’s, dvd’s en boeken gemaakt en trekt volle zalen met zijn theatershows. Ook zijn YouTube-kanaal is met ruim 1,5 miljoen views per maand heel populair bij zijn jonge fans en hun ouders. In de zomer van 2018 was Dirk te zien op het witte doek met zijn eerste bioscoopfilm Op stap met Dirk Scheele. Dirk: ‘Het leukste van optreden vind ik om contact te maken met de kinderen en samen met hen een echt feestje te maken van iedere voorstelling!’

Praktische informatie

Datum: 19 januari 2019

Tijd: 15:00 uur

Theater: Het Bolwerk

Tickets: https://hetbolwerk.nl/voorstelling/dirk-scheele/