Werkzaamheden inrichting Stadhuistuin begonnen

Sneek- De gemeente Súdwest-Fryslân verbouwt verschillende gebouwen in de Marktstraat in Sneek. Dit gebeurt in fases. Zo kan de dienstverlening aan inwoners gewoon doorgaan en kunnen de ambtenaren hun werk blijven doen. Met ingang van het nieuwe jaar is op Marktstraat 8 het ‘ontmoetingscentrum’ gevestigd, de plek waar men niet alleen voor paspoorten en rijbewijzen, maar eigenlijk voor alle zaken die inwoners van de gemeente nodig hebben terecht kan.

Stadhuistuin

In de gebouwen Marktstraat 9 tot en met 15, met de achterliggende panden, komen moderne kantoren. Daar komt ook een deel nieuwbouw dat de bestaande gebouwen met elkaar verbindt. De stadhuistuin wordt opnieuw ingericht en krijgt meer het karakter van een besloten stadstuin. Voordat de werkzaamheden aan Marktstraat 9 tot en met 15 starten wordt het ontmoetingscentrum gerealiseerd. Het ontmoetingscentrum zal eind 2018 gereed zijn; de moderne kantoren aan Marktstraat 9 tot en met 15 worden in het derde kwartaal van 2019 in gebruik genomen.

Garden of Dance

Nu een begin is gemaakt met de herinrichting van de Stadhuistuin, zal de Garden of Dance ook een andere locatie krijgen. Waar vooral bij de jeugd populaire evenement tijdens de Sneekweek nu gehouden gaat worden is nog niet bekend. Organisator Jeroen Broeders kon hierover nog geen mededelingen doen, hij wil (terecht) eerst met omwonenden in gesprek van de beoogde locatie. Broeders verwacht in januari met nieuws over de nieuwe Garden of Dance locatie naar buiten te kunnen komen.

Foto’s Henk van der Veer