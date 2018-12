Theater Sneek programma week 52

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Sven Ratzke met It’s Wunderbar!

Sven Ratzke reist al bijna 20 jaar de wereld over met zijn wervelende muziekshows en speelde voor uitverkochte zalen van New York tot Berlijn.

Zijn muziek fascineert en varieert van chanson, tot rock en pop. Met zijn unieke stijl, bizarre verhalen en ad rem improvisaties met het publiek, raast hij altijd gehuld in prachtige couture over de bühne. Hij wordt daarbij begeleid door een geweldige band. Een echte entertainer is Ratzke.

In It’s Wunderbar! kijkt Ratzke met de mooiste parels uit zijn repertoire terug op de bijna 20 jaar dat hij op de bühne staat én verrast hij zijn publiek met nieuwe ontdekkingen. Van Bowie tot Brecht en van Shaffy tot Lou Reed. Een avond voor u. Een avond vol vuur en drama en prachtige muziek. Een avond die gewoon wunderbar is.

Theatershow // vr 28 december // 20.15 uur // €21,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Theater Gnaffel met Het Bos Draaft Door 6+

Presentator Twan nodigt in zijn populaire talkshow Het Bos Draaft Door elke dag een aantal prominente dieren uit. Samen zoeken ze naar oplossingen voor hedendaagse problemen. In deze dynamische, muzikale, wervelende voorstelling worden bepaalde thema’s, zoals vriendschap, op een poëtische en ontroerende manier toegelicht. Maar er is vooral ook heel veel te lachen. Herkenbare en lastige vraagstukken worden aangepakt, zoals ‘hoe creëer je geluk?’. Kom erachter hoe fantasie de oplossing is voor je problemen en dilemma’s. Schaterlach en slik een traantje weg bij Het bos draaft doorrrrrrrr! Aan tafel!

Familievoorstelling // za 29 december // 14.30 uur // €12,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Top 2000 Live met Tjindjara, Jeroen van den Berg e.a.

Tijdens deze 20e editie van de Top 2000 speelt het gezelschap met ‘Fire’. Voorop in deze zevende tour staat een heerlijke middag vol klassiekers, eendagsvliegen en vergeten pareltjes uit het legendarisch rock, pop, soul en Neder beat repertoire vanaf de sixties tot nu.

De Top 2000 speelt het gezelschap met vuur. ‘Fire’ is voor veel artiesten (Adele, Springsteen, Ed Sheeran, Pointer Sisters etc.) een krachtige inspiratiebron. Dit jaar is ‘Fire’ voor Top 2000 Live de invalshoek waarmee de nieuwe set lijst van de 11-koppige band wordt samengesteld. Nieuwe liedjes, artiesten en stijlen vermengen zich in de jaarlijkse top 2000 update met de bekende legendarische hoogtepunten.

Voorop in deze zevende tour staat een heerlijke avond vol klassiekers, eendagsvliegen en vergeten pareltjes uit het legendarisch rock, pop, soul en Neder beat repertoire vanaf de sixties tot nu. Kippenvel, meezingen, swingen en genieten van het speelplezier van deze club zangers en muzikanten in een prachtig licht en geluidsdecor; het uitganspunt van de makers. Een feestje dus! Zin in Fire?! Bij dit theaterconcert spatten de vonken er vanaf!

Muziek // zo 30 december 2018 // 14.30 uur // €27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400