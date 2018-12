Studenten ROC Friese Poort bereiden high tea voor Antonius

Sneek- Vorige week verzorgden studenten van de opleiding Gespecialiseerd Kok van ROC Friese Poort een high tea voor huisartsen, specialisten en patiënten. Dit bleek de studenten wel toevertrouwd. Ongeveer 40 gasten hebben genoten van heerlijke hapjes. De gasten werden verwend met onder andere pompoensoep, zeebeer brood uit Harderwijk en een soes gemaakt van roggemeel met stoofpeer.

Dutch Cuisine

De gerechtjes werden gemaakt volgens de principes van Dutch Cuisine. Dit houdt in dat de studenten werken met gezonde producten uit het seizoen, uit de regio en zonder kunstmatige toevoegingen. Zij gebruiken zoveel mogelijk van de producten gebruiken om zo min mogelijk afval over te houden. Daarnaast moesten zij rekening houden met richtlijnen van het ziekenhuis, zoals eiwitverrijking, een reductie van suiker en het vezel gebruik.

Samenwerking

ROC Friese Poort en het Antonius Ziekenhuis werken al langere tijd samen op het gebied van patiënten voeding. Voor de studenten is dit een verrijking voor hun opleiding, omdat ze gerechten op een andere manier moeten bereiden dan dat ze in een restaurant hadden gedaan. ‘Je hebt in een ziekenhuis te maken met specifieke dieetwensen en duidelijke voedingsrichtlijnen vanuit het ziekenhuis’, aldus Roel Dijkstra, docent bij ROC Friese Poort. ‘Voor de studenten daarom ontzettend leuk en leerzaam, zo’n opdracht. En ze zijn heel erg creatief, dat is prachtig om te zien’.