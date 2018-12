Musea sluiten 2018 af met een absoluut bezoekersrecord

Sneek- Museumfederatie Fryslân en de Friese musea kijken terug op een fantastisch cultureel hoofdstadjaar die vele hoogtepunten met zich meebracht. Volgens de eerste tellingen van Museumfederatie Fryslân hebben de musea het afgelopen jaar in totaal zo’n 1.374.202 bezoekers mogen ontvangen, een absoluut bezoekersrecord!

In 2016 meldde de Museumfederatie dat de miljoen bezoekers overschreden was, vorig jaar bleef dit op peil, maar dit jaar is een ware uitschieter! Een pluim voor alle medewerkers en vrijwilligers die deze bezoekers hebben mogen ontvangen en rondleiden in de musea die Fryslân rijk is.

LF2018 Dat het culturele hoofdstadjaar een bijdrage heeft geleverd aan deze stijgende bezoekersaantallen is zeker opgevallen.

11 fonteinen

Door de komst van de 11fonteinen hebben veel musea in de steden aangegeven extra bezoekers te hebben ontvangen. Zo mocht Museum Stedhûs Sleat ca. 25% meer bezoekers ontvangen (4.500). Ook in IJlst is de fontein vlakbij het Museum Houtstad Ijlst geplaatst en was er veel aanloop. Houtstad Ijlst opende de deuren op 21 april 2018 en hebben 4.100 bezoekers ontvangen.

2018ferhalen

Op de vrijdagavond van het openingsweekend LF2018 openden musea gratis hun deuren om verhalen te vertellen. Voor veel musea was dit één van de hoogtepunten van het jaar!

Fries Museum, Leeuwarden

Het Fries Museum in Leeuwarden trok in het Culturele Hoofdstadjaar 2018 meer bezoekers dan ooit. Maar liefst 350.000 mensen bezochten het museum, nagenoeg twee keer zoveel als het vorige record uit 2016 (175.977). Het hoge aantal bezoekers is vooral te danken aan de blockbusters Escher op reis en Mata Hari: de mythe en het meisje te zien, waar 92.781 bezoekers op afkwamen (waarvan 57.000 in 2018). Het museum sluit 2018 af met Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw.

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Franeker

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium heeft in 2018 een absoluut record gehaald; zij verwachten dit jaar op 64.000 bezoekers uit te komen. “Dit is grotendeels te danken aan LF2018, inclusief de fonteinen. Hoogtepunten waren het symposium in november en het positieve advies van de minister over de Werelderfgoed status”, aldus directeur Adrie Warmenhoven.

Museum De Grutterswinkel, Leeuwarden

Museum De Grutterswinkel zag een verdubbeling in de bezoekersaantallen van 2018 ten opzichte van een jaar eerder. Dit jaar schat het museum in totaal 28.500 bezoekers te gaan ontvangen. Verklaring? LF2018! Met als hoogtepunt voor het museum de nieuwe tentoonstelling over de Amsterdamse School.

De Kruidhof, Buitenpost

De Kruidhof was met het bijenprogramma Silence of the bees één van de hoofdonderdelen van LF2018, dit maakte 2018 voor hen tot een heel bijzonder en waardevol jaar waarbij ze zowel nationaal als internationaal in de picture stonden. De Kruidhof en IJstijdenmuseum mochten 21.732 bezoekers ontvangen.