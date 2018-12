Meld je nu aan voor de gratis VOS bedrijfsscan

Sneek- Ondernemend Sneek biedt een bedrijfscan aan. Is de uitstraling van je bedrijf uitnodigend voor je klanten of gasten? Heeft je bedrijf een herkenbaar, passend ‘gezicht’? Matcht deze met je assortiment en je doelgroep? Sluit je online aanwezigheid aan bij de look & feel van je zaak? Je website: is deze up to date? Hoe scoort jouw bedrijf offline en online?

Kortom: hoe is de presentatie en profilering van jouw bedrijf?

Bedrijfsscan voor jouw onderneming?

In aansluiting op het koopstroomonderzoek van Broekhuis Rijs Advisering krijgen 40 ondernemers in Sneek de kans om een gratis bedrijfsscan te laten uitvoeren door deze organisatie. In de scan wordt gekeken naar diverse aspecten die bepalend zijn voor de externe presentatie. Alle bovenstaande parameters en meer zaken worden onderzocht én er wordt een quickscan van je digitale prestaties gemaakt. Met commentaar en verbeteringsadviezen wordt het volledige resultaat vervolgens aan jou gepresenteerd. De scans worden gemaakt in het eerste kwartaal van 2019.

Welke bedrijven kunnen zich aanmelden?

Ondernemers in Sneek (winkeliers, horeca en andere B to C-bedrijven) kunnen zich inschrijven. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn wordt op basis van branche, locatie en bedrijfsverdeling bepaald welke bedrijven de scan aangeboden krijgen.

De bedrijfsscan wordt mogelijk gemaakt door Vereniging Ondernemend Sneek, Rabobank ZWF en de gemeente Súdwest-Fryslân.