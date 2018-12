Lachende Koe keert terug in Sneek

Sneek- Jeroen Broeders en Erwin Hoogenkamp van de Bennergroep, ook eigenaar van Club 1841, hebben gister de contracten getekend voor de overname van de Oude Vlaming. “We gaan hier weer de Lachende Koe Sneek van maken. Omdat we in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Harlingen al een Lachende Koe hebben wat succesvol is, gaan we in Sneek met hetzelfde concept werken.

“Dit houdt in: 2 of 3 gangen inclusief onbeperkt drinken voor een vaste, scherpe prijs. In Sneek denken we dat er ondanks de vele restaurants ruimte is voor dit concept, omdat het een laagdrempelige formule is, waar je voor een toegankelijk bedrag goed kunt eten en drinken. Gewoon een gezellig eetcafé”, aldus Broeders.

De Lachende Koe zal rond maart, april haar deuren openen.