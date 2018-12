Column: Relationele voornemens

Ongelofelijk dat de feestdagen alweer voor de deur staan! Vroeger als mensen zeiden dat de tijd steeds sneller gaat naarmate je ouder wordt, dacht ik ‘jaja, hmm hmm, zucht’. Inmiddels begrijp ik wat ze bedoelen…

Voor veel mensen horen goede voornemens, als een soort vast ritueel, bij het einde van het jaar. De bekendste zijn vast ‘stoppen met roken, ‘meer sporten’ en ‘afvallen’. Slechts een klein deel hiervan slaagt. Sommige mensen nemen zichzelf ook verbeterpunten voor ten aanzien van hun relatie of formuleren deze samen met hun partner. Een prima initiatief wat mij betreft, want iedere relatie heeft inzet en onderhoud nodig. Helaas mislukken ook relationele goede voornemens regelmatig. Waarom is dat toch?

Wij mensen zijn ‘gewoontedieren’. We functioneren via, wat ze noemen, vaste schema’s. Deze zijn, gedurende ons leven, vaak door begrijpelijke redenen en zonder dat we ons er bewust van zijn, ontstaan. Bijvoorbeeld Max, die aandacht en bevestiging van andere vrouwen bleef opzoeken, terwijl hij inmiddels gelukkig getrouwd was, mede doordat zijn moeder zich tijdens zijn jeugd vaak héél negatief over hem uitliet, waardoor hij een fors minderwaardigheidscomplex ontwikkelde.

Schema’s zijn vaak vrij hardnekkig en ieder mens heeft ze.

In een relatie heb je te maken met twee mensen, dus twee sets schema’s. Vaak gaat dit goed samen, maar soms kan het ook zorgen voor relationeel vuurwerk. Met name wanneer een partner onbewust je schema door de war schudt. Wat volgt is heftige dynamiek. Wanneer het vaak rondom dezelfde thema’s misgaat, spreken we van disfunctionele patronen die tussen partners ontstaan zijn. Hier samen uitkomen is, ondanks goede voornemens, moeilijk. Want wij gewoontedieren vallen onbewust en ongewild toch vaak terug in oude gewoontes (schema’s).

Relatietherapie kan jullie helpen bij het behalen van jullie goede voornemens.

Max kon tijdens de therapie zijn misstappen erkennen en aan zijn vrouw uitleggen waarmee zijn hang naar vrouwelijke aandacht en bevestiging te maken had. Hij sprak de overtuiging uit, dat nu hij begreep waar zijn gedrag mee te maken had, hij dit, met hulp, zou kunnen en willen veranderen. Ook kon hij begrip tonen voor haar innerlijke gevecht tussen hem vergeven en opnieuw proberen én zelf niet opnieuw het risico durven lopen op kwetsuren. Deze therapie heeft een flink aantal sessies geduurd, maar inmiddels zijn dhr. en mw. een stuk verder en durven ze weer voorzichtig te genieten en vooruit te kijken.

Wij wensen u hele fijne feestdagen toe!

Esther en Pieter-Jan Bogaard



Esther en Pieter-Jan Bogaard