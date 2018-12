Column: Poets mee met uw kinderen voor een mooie lach!

Ik weet niet of u onlangs iets heeft gelezen over de gebitten van pubers? Want naarmate kinderen ouder worden, neemt het aantal gaatjes toe en dat verontrust mij. De cijfers: 25% van de kinderen rond 5 jaar heeft gaatjes en dit percentage stijgt tot maar liefst 80% als ze 23 zijn. Het roept bij mij het beeld op dat bij kinderen vanaf hun elfde jaar het gebit minder aandacht krijgt. Vandaar dat ik in deze column aandacht vraag voor het puber gebit! Om te zorgen dat ook zij in de jeugd en later een mooie lach houden.

Tieners zorgen niet goed voor hun gebit

Recent onderzoek laat dus zien dat jongeren vanaf hun elfde hun gebit laten verslonzen. Het aantal gaatjes neemt toe als vader of moeder niet meer (mee) poetst. Als tandarts vind ik dat uiteraard een zorgelijke ontwikkeling. Ik roep ouders dan ook op hun kinderen hierbij te ondersteunen. En ik weet niet of u dat weet, maar dat begint al bij het melkgebit. De eerste melktand breekt door tussen de 6 en 9 maanden en gaat door totdat een kind ongeveer 2,5 jaar is. Een slechte verzorging van het melkgebit kan ook invloed hebben op het blijvende gebit. Dus dan is goed poetsen al belangrijk.

Ondersteun bij het poetsen

Begin met poetsen vanaf het moment dat het eerste tandje is doorgebroken. Tot 2 jaar is éénmaal per dag poetsen afdoende en vanaf 2 jaar tweemaal per dag. Mijn advies is om de allerkleinsten liggend op de commode te poetsen met het hoofd naar u toe, net als bij de tandarts. Daarna werkt het goed als u ze, zittend op de grond, tussen uw benen legt. Dan liggen ze lekker rustig. Zo kunt u de mond vasthouden en met de andere hand poetsen. Gebruik niet te veel tandpasta en sla overtollig water uit de borstel. Daarmee voorkomt u dat ze zich verslikken in te veel schuim of water. Maak daarbij zachte, masserende bewegingen over zowel de tanden als het tandvlees.

Tieners en poetsen

Geef kinderen die ouder worden meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteun ze waar nodig. Want we zien dat als vader of moeder niet meer helpt bij het poetsen, het aantal gaatjes toeneemt. Mijn ervaring is dat tieners heel goed weten dat ze twee keer per dag moeten poetsen, maar dat ze vergeetachtig zijn. Ik wil me niet bemoeien met uw opvoeding, maar door ze op een positieve wijze te ondersteunen, kunt u als ouders veel bereiken.

Tandartsbezoek met een mooie lach

De basis is dus een goede mondzorg thuis. Bestaande uit 2x per dag poetsen en de tussenruimtes goed reinigen door te flossen of tandenstokers te gebruiken. De halfjaarlijkse controle en de gebitsreiniging door de mondhygiënist zorgen voor de professionele verzorging. Dit, in combinatie met een gezonde voeding, legt een uitstekende basis voor een goede mondhygiëne. Het vermijden van zoete drankjes en de vele eetmomenten helpen natuurlijk ook.

Frank Post

Frank Post

Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angst patiënten, implantologie, parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties.