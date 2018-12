Column: Nieuw elan

Je schrikt je rot als je van de Veemarkt naar de Kerstwinkels wilt en dan de Marktstraat in Sneek doorwandelt. Staat daar tegenover dat uit 1480 stammende eerbiedwaardige stadhuis met die rococogevel, ineens een ultramodern gebouw. Met van die lange en korte oranje-bruine dus bijna rode richels tegen een blauwachtig grijze of een grijsachtig blauwe bombastische gevelmuur. Dat is ook het gemeentehuis. Daar moeten we ons straks vervoegen als we een nieuw paspoort moeten hebben.

Want het is niet te verwachten dat je dat al kunt krijgen via de nieuwe website van de gemeente. Daarvoor moeten er eerst nog 3000 deskundigen hun mening geven over privacy-beleid van de overheid. Dat wordt drie nieuwe websites later.

Andere deskundigen hebben het de laatste weken over de veranderingen in het leiding geven aan regionale en lokale politiek. Als we volgend jaar provinciale verkiezingen hebben, stemmen we niet op partijen, maar op mensen. Die zich profileren op sociale media. Da’s allemaal mooi, want wij verwachten veel meer van mensen dan van partijen. Zeggen die deskundigen.

Die zeggen dat de mensen in regionale en lokale politiek nu moeten gaan leren hoe ze het hun kiezers allemaal blijven vertellen wat ze aan het doen zijn. Het is misschien een terechte constatering dat niet veel lokale bestuurders dat kunnen. De politiek in Súdwest-Fryslân wel. Die heeft met groot succes, verkleed in rood, groen en blauw en echt niet in gele hesjes, de mensen op straat veel verteld. Mensen ook een avondje bij de gemeenteraad uitgenodigd. Prima.

Desondanks: Dat er een visfabriekje op Laaksum komt voor twee arbeiders interesseert iemand in Arum niet. Maar als de cafézaal in Arum versterkt zou moeten worden en dat niet doorgaat omdat dat fabriekje in Laaksum komt, is Arum vol onbegrip. Dat onbegrip richt zich tegen een lokale overheid. Het is de hele dag op straat nog te horen.

Het is dus te hopen dat zo’n centraal neergezet overheidsapparaat achter die steile gevel voldoende sprieten naar buiten heeft om zich daar ook te laten zien, voelen en begrijpen. En de deskundigen te laten zien dat je leerproces echt voorbij is.

Eelke Lok