Column: De bloemperken van wethouder Offinga

December, de maand van de lijstjes en het vooruitblikken. De maand ook van zelfreflectie. Alles overziend was het jaar 2018 bepaald geen succesjaar, sterker nog zowel op sportief gebied als bestuurlijk was het verre van perfect. De volleybalsters van VC Sneek konden de dominante rol van de laatste tijd geen vervolg geven. Talentvolle en enkele ervaren speelster vertrokken en de stroom van talenten uit de eigen opleiding lijkt een beetje te stokken. Volleybal minnend Sneek zal even moeten wennen aan een plaats in de subtop, maar een schande is het niet. De sponsorbedragen in deze regio zijn nu eenmaal niet vergelijkbaar met de mogelijkheden van bijvoorbeeld Sliedrecht Sport.

Hetzelfde geldt voor ONS Sneek en SWZ Boso Sneek. Nu de enthousiast opgestarte fusiebesprekingen zijn gestrand in een potje ver-plassen over de locatie, een wedstrijdje waaraan de gemeente overigens ook een niet geringe bijdrage heeft geleverd door politieke keuzes alsmaar naar voren te schuiven, lijkt het er sterk op dat prestatievoetbal in Sneek binnenkort wordt ingeruild voor gezellige potjes in de regio. SWZ mag inmiddels Oude Pekela en GAVC begroeten en over niet al te lange tijd zullen Balk en SC Joure hun opwachting maken op South Park. Beide besturen zijn de nut en noodzaak gaandeweg het veel te lange proces uit het oog verloren. En dat is betreurenswaardig. En het is nog treuriger dat beide clubs het over verreweg de meeste zaken al eens waren. Het wordt nu een kwestie van reageren op gewijzigde (lees verslechterde) nieuwe omstandigheden in plaats van proactief handelen. Er moeten blijkbaar eerst sponsoren daadwerkelijk stoppen en de CBS-cijfers moeten nog manifester worden. Onder druk wordt immers alles vloeibaar. ONS Sneek kent nauwelijks nog breedtesport en kan dat op de huidige locatie ook niet verwachten en ook SWZ heeft ten opzichte van vorig jaar teams ingeleverd. De geselecteerde jeugd aan de Molenkrite komt inmiddels de provinciegrenzen niet meer over. Ik raad de beleidsbepalers aan hun knopen te tellen onder de kerstboom. Dat het gezond verstand moge zegevieren over de onderbuik. Of de doorslaggevende factor nu een gezonde jeugdafdeling, het vrijwillgerstekort, of het behoud van prestatiesport is, zal mij om het even zijn.

Door de ontstane status quo is ook SMHC kind van de rekening al heeft men daarin ook zelf een fors aandeel gehad. Zij kunnen, nu men op ramkoers ligt met de gemeente, het felbegeerde derde veld op korte termijn op hun buik schrijven. Kortom: allemaal verliezers. Voor de clubs is het te hopen dat wethouder Offinga niet wat anders te binnen schiet om de gereserveerde gelden aan te wenden. Ik vrees dat de perifere Velden van Bethlehem in onze gemeente mooie minirotondes met bloemperkjes tegemoet kunnen zien. Wellicht in de kleuren wit, geel en oranje. De kleuren van SWZ, SMHC en ONS.

Is het dan alleen maar kommer en kwel? Natuurlijk niet. In de winterstop wordt in Oan it Far de platte kar van HJSC alvast in gereedheid gebracht en SWZ zm en Waterpoort Boys zullen ook promoveren. Het is ze gegund.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat onze digitale toetsenbordheld Pengel een betere bron vindt dan zijn huidige spion aan de Marktstraat. Zijn voorbeschouwingen zijn altijd lezenswaardig en zijn, van Twitter aan elkaar gelijmde, wedstrijdverslagen veelal vermakelijk en gedetailleerd. Zodra het echter aankomt op analyses maakt de man, waarvan Haijo Apotheker nog af en toe wakker schrikt als hij iets te zwaar heeft getafeld, er jammer genoeg een bende van. Desinformatie en nepnieuws waar de Russische trollen nog jaloers op zouden worden. Kom op Pengel: dat kan beter!!

Allemaal fijne feestdagen en een goed begin!

Gerard van Leeuwen