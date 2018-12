Sneek-De donderdag verloopt met veel bewolking en af en toe valt er een bui. Bij een meest matige zuid tot zuidwestelijke wind wordt het een graadje of 8.

Komende nacht leeft de buiigheid wat meer op en een enkel exemplaar kan gepaard gaan met hagel. Later in de nacht volgen wat opklaringen en daalt de temperatuur naar een 5 graden.

Morgen vanuit het zuidwesten een nieuwe storing met regen welk ons later in de morgen bereikt. De middag verloopt dan ook nat en winderig. In de morgenuren staat er nog een zuidoostelijke wind, draait naar het zuidwesten en neemt toe, matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur wordt later in de middag bereikt, 10 graden.

Zaterdag eerst regenachtig, in de middag droger. Zondag zijn de rollen omgedraaid, in de morgen droog, in de middag regen. De temperatuur 8 tot 10 graden.

Maandag nog een enkele bui, de kerstdagen lijken droog te verlopen met wat lagere temperaturen.