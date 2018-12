Volop natuurexcursies en jeugdactiviteiten in de kerstvakantie

Olterterp – Breng je kerstvakantie door in de bruisende natuur van Friesland. Van midden in het bos tot op het water! Van zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari organiseert It Fryske Gea extra veel excursies voor jong en oud. Vaarexcursies, wandelexcursies én jeugdexcursies. Voor ieder wat wils dus. Trek je warme kleren aan en ga het nieuwe jaar gezond en leuk tegemoet!

Wandelexcursies

Geniet van de rust tijdens prachtige wandelingen door de mooiste Friese natuur. Ondertussen vertelt de natuurgids van alles over het gebied.

Excursie: ‘Winter’-eindejaarswandeling door het Taconisbosk

Datum: Zondag 23 december van 10.00-12.00 uur

Locatie: Taconisbosk

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Oudejaarssjouwtocht, Peazemerlannen, Bantpolder, Anjumerkolken (12+)

Datum: Vrijdag 28 december van 09.00-16.00 uur

Locatie: Peazemerlannen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas €15,- en niet-leden betalen €18,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Winterwandeling langs Schotse hooglanders en Damherten vlakbij Katlijk

Datum: Zaterdag 5 januari van 09.00-11.00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: ‘Lokkich nijjier’-wandeling in Rysterbosk voor frisse start

Datum: Zondag 6 januari van 09.30-11.30 uur

Locatie: Rysterbosk

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Vaarexcursies

Bekijk onze natuurgebieden eens van een andere kant en stap aan boord van ‘De Blaustirns’ tijdens één van onze vaarexcursies.

Excursie: Beleef de natuur in de Alde Feanen vanaf het water

Datum: Zaterdag 22 december van 12.00-14.30 uur

Donderdag 27 december van 14.00-16.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-) en niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Bij volle maan varen door de natuur vlakbij Earnewâld

Datum: Zaterdag 22 december van 15.30 – 18.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-) en niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Vanaf een boot wintergasten en trekvogels spotten in De Alde Feanen

Datum: Donderdag 27 december van 10.30 – 13.00 uur

Zaterdag 29 december van 10.30 – 13.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-) en niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Varen bij winterdag en nacht door De Alde Feanen

Datum: Woensdag 2 januari van 15.30 – 18.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 6,- (t/m 12 jaar € 3,-) en niet-leden betalen € 9,- (t/m 12 jaar € 5,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Wintergasten spotten vanaf het water in De Alde Feanen

Datum: Donderdag 3 januari van 10.30 – 13.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur

Vrijdag 4 januari van 10.30 – 13.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 6,- (t/m 12 jaar € 3,-) en niet-leden betalen € 9,- (t/m 12 jaar € 5,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Geniet van de winter vanaf het water in De Alde Feanen

Datum: Zaterdag 5 januari van 10.30 – 13.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 6,- (t/m 12 jaar € 3,-) en niet-leden betalen € 9,- (t/m 12 jaar € 5,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Activiteiten voor de kinderen

Mama’s en papa’s van natuurfans opgelet! Ook voor de kinderen is er genoeg te doen in Friesland. Zo hoeven ze zich tijdens hun vakantie niet te vervelen.

Kinderwandeling door De Alde Feanen bij volle maan (6+)

Datum: Zaterdag 22 december van 16.30 – 18.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Uilenballen pluizen voor jonge natuuronderzoekers in Katlijk (6+)

Datum: Donderdag 27 december van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Nestkastjes timmeren voor stoere kids in Earnewâld (8+)

Datum: Donderdag 27 december van 10.30 – 12.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- en niet-leden betalen € 9,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Winterwandeling door de Lytse Mear met broodjes bakken bij kampvuur (6+)

Datum: Donderdag 27 december van 14.00 – 16.00 uur

Woensdag 2 januari van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Vetbollen maken voor kids in Earnewâld (6+)

Datum: Vrijdag 28 december van 10.30 – 12.00 uur

Woensdag 2 januari van 10.30 – 12.00 uur

Donderdag 3 januari van 13.30 – 15.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 2,- en niet-leden betalen € 6,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Winterwandeling voor kids door het Wikelslân (6+)

Datum: Vrijdag 28 december van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Winterwandeling door Park Huize Olterterp voor buitenkids (6+)

Datum: Donderdag 3 januari van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Park Huize Olterterp

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Knutselen met natuurlijke materialen in Earnewâld (6+)

Datum: Donderdag 3 januari van 11.00 – 12.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18

Excursie: Uilenballen pluizen voor jonge natuuronderzoekers in Earnewâld (6+)

Datum: Vrijdag 4 januari van 10.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 14.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18