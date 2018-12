Loting derde ronde districtsbeker noord

Sneek- De Sneker vertegenwoordigers in de districtsbeker noord hebben voor de derde ronde allebei een pittige tegenstander geloot. De zondagtak van de wit-zwarten stuit daarin op eigen terrein op Hoogeveen dat in de hoofdklasse uitkomt en daarin momenteel de derde plaats inneemt, terwijl Sneek Wit Zwart ZM op Tinga de degens kruist met BCV en dat is actueel de lijstaanvoerder in de tweede klasse I.

Sneek Wit Zwart bereikte de tweede ronde door achtereenvolgens Scharnegoutum ’70 en Zeerobben uit te schakelen, terwijl ZET EM een klein maatje te groot was voor de derdeklassers Lvv Friesland en Read Swart. Hoogeveen kwalificeerde zich middels een 4-1 zege op Dwingeloo en een nipte 1-0 zege in de streekderby tegen Alcides, terwijl BCV in de kokertjes voor de derde ronde terechtkwam na zeges op ‘t Fean ’58 (2-0) en Balk (2-1).

De winnaar van het duel tussen Sneek Wit Zwart en Hoogeveen wacht vervolgens een uitwedstrijd tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Urk en HZVV, terwijl degene die bij Sneek Wit Zwart-BCV aan het langste eind trekt, het in de vierde ronde thuis opneemt tegen de winnaar van het duel tussen d’Olde Veste ’54 en ACV/Groen Geel ZM.

De duels Sneek Wit Zwart-Hoogeveen en Sneek Wit Zwart ZM-BCV worden in beginsel op 23 en 24 februari van het volgend jaar afgewerkt. Of dat ook geldt voor eerstgenoemde wedstrijd moet afgewacht worden, omdat de KNVB eerder de competitiewedstrijd VKW-Sneek Wit Zwart die afgelopen zondag werd afgelast, voor 24 februari agendeerde.

Bron: http://pengel.weebly.com